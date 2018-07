Algava hooaja MM ja juunioride MM said Kelly Sildaru jaoks uue kaalu

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) täitevkomitee teatas, et järgmistel talimängudel on kavas seitse uut medaliala. Eestlaste jaoks on kõige olulisemaks uudiseks vigursuusataja Kelly Sildaru kolmanda meelisala ehk Big Airi hüpete mängude kavva lisamine. Programm täienes samamoodi ka meeste puhul ehk Kelly nooremal vennal Henryl on nüüd üks võimalus juures, et Pekingi olümpiapääset püüda. Eestlasi puudutavaid otsuseid tehti ka teistel aladel.