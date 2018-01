15-aastane venelanna tõukas Medvedeva troonilt, Prantsuse jäätantsupaar püstitas maailmarekordi

Moskvas toimunud Euroopa iluuisutamise meistrivõistlustel võitis naiste üksiksõidu 15-aastane venelanna Alina Zagitova, kes kogus veatu vabakava järel kohtunikelt 238,24 punkti.

Kahekorde Euroopa ja maailmameister Jevgenija Medvedeva pidi leppima 232,86 punkti ja hõbemedaliga. 2016. ja 2017. aastal kõik olulisemad tiitlivõistlused võitnud venelannat on viimasel ajal seganud vigastused. Itaalia veteran Carolina Kostner pälvis 204,25 punktiga pronksi.

Zagitova on kõik Medvedeva nõrkushetked viimasel ajal osavalt ära kasutanud. Venemaa esinumber jäi jalavigastuse tõttu eemale nii Grand Prix sarja finaaletapilt kui ka Venemaa meistrivõistlustelt, mille kullad noppis mõlemad Zagitova.

"See, et seisan siin, on juba suur võit," ütles hõbemedalist. "Mida suurem paus võistlemisest, seda hullem. Kuid ma olen rahul. Kui kogu publik su nime karjub, on see lihtsalt uskumatu."

Kahte Venemaa iluuisustaari näeb ka kolme nädala pärast PyeongChangi olümpial, kus nad võistlevad neutraalse olümpia lipu all. "Võistleme küll valge lipu all, kuid oleme siiski "sportlased Veenmaalt". Oma hinges me teame seda," ütles Zagitova.

Eesti iluuisutaja Kristina Škuleta Gromova jäi esimesena vabakavalt välja ja sai 25. koha.

Jäätantsus sündis maailmarekord. Prantsuse duo Gabriella Papadakis ja Guillaume Cizeron ületasid oma eelmise tippmargi, võites neljanda järjestikuse EM-tiitli. Uueks maailmarekordiks on 203,16 punkti. Eelmine rekord 202,16 oli püstitatud eelmisel kuul GP finaalis Jaapanis Nagaoyas.

Jäätantsu hõbe ja pronks jäid mõlemad Venemaale. Jekateina Bobrova ja Dmiti Solovlev tulid 187,13 punktiga teiseks, Aleksandra Stepanova ja Ivan Bukin 184,86 silmaga kolmandaks.

Eesti jäätantsupaar Katerina Bunina - German Frolov leppisid 27. kohaga.

Meeste üksiksõidus krooniti Euroopa meistriks kuuendat korda järjest 26-aastane hispaanlane Javier Fernandez (295,55 punkti), kelle nimel on ka kaks MM-tiitlit. Ülejäänud poodiumikohad jagasid venelased Dmitri Aliev (274,06) ja Mihhail Koljada (258,90).

Daniel Albert Laurits pääses vabakavale ja sai 176,10 punktiga 21. koha.

Paarissõidus võõrustajad kellelgi teisel poodiumile tõusta ei lubanud. Esikoht kuulus Jevgenia Tarasovale ja Vladimir Morozovile, teine koht Ksenija Stolbovale ja Fjodor Klimovile ning kolmas Natalija Zabijakole ja Aleksander Enbertile. Zabijako võistles kuni 2014. aastani Eesti lipu all.