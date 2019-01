Vittozzi võitis teise etapi järjest, Talihärm MK-punktidel

Vittozzile järgnesid seitsmendana startinud slovakitar Anastasia Kuzmina (+14,5) ja teisena rajale pääsenud prantslanna Anais Chevalier (+27,9). Kui Vittozzi eksis lasketiirudes kahel, siis Kuzmina neljal ja Chevalier viiel korral.

Johanna Talihärm, kes oli sprindis 26., tegi täna viis möödalasku ja langes 31. kohale (+2.50,8). 42. kohalt startinud Tuuli Tomingas oli seitsme trahviga 44. (+4.04).

"Olin kindel, et ma ei jõua punktidele, aga üllatav, et lõpuks ikkagi jõudsin. Lasketiirus olid täna keerulised olud. Kokkuvõttes selline keskmine päev," sõnas Talihärm sõidu järel ERRile. "Kahju, et andsin kohti ära, kuid positiivne, et punktidele jõudsin."