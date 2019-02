Viimane start enne MMi: Otepää IBU karikaetapil osalevad 33 riigi sportlased

Võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigoli sõnul on tavapärasest suurem osalejate arv tingitud sellest, et Otepää IBU karikaetapp on laskesuusatajatele viimaseks stardiks enne Rootsis Östersundis toimuvaid maailmameistrivõistlusi. “Kui vaadata võistluskalendrisse, siis oleme tänavu tõesti heas seisus - Euroopa meistrivõistlused on vahetult lõppenud ning maailmameistrivõistlused kohe algamas,” räägib Nigol. “Nii on mitmed riigid andnud märku, et plaanivad viimased stardid enne MMi just Otepääl teha ning on seetõttu Eestisse tulemas tugevama koosseisuga,” lausub Nigol.

Lisaks meelitab sportlasi Tehvandile ka kavas olev supersprint. “Kuna tegemist on suhteliselt uue võistlusformaadiga, pakub supersprint sportlastele suurt huvi,” sõnab Nigol, et lisaks pealtvaatajatele on supersprint põnevust täis ka sportlastele endile. “Kuna uus formaat on võistluskavas veel üsna harva, siis on sportlaste jaoks oluline seda harjutada ning stardis olla,” räägib Nigol tagamaid. Supersprint näeb ette, et toimuvad kvalifikatsioonid ja finaali pääseb vaid 30 parimat. “See on äärmiselt kaasahaarav võistlus nii sportlastele kui ka loomulikult pealtvaatajatele,” julgustab Nigol spordisõpru staadionile tulema.

Laskesuusatamise IBU karikasarja hooaja eelviimane etapp toimub Otepääl 1. ja 2. märtsil. Võistlused on kõigile pealtvaatajatele tasuta.

Osalevad riigid: Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Valgevene, Brasiilia, Bulgaaria, Kanada, Hiina, Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Suurbritannia, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Kasahstan, Läti, Leedu, Moldova, Norra, Poola, Rumeenia, Venemaa, Serbia, Šveits, Rootsi, Ukraina ja USA.