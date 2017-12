Viieaastase põua lõpetanud Lessing: hakkas juba ununema, kuidas nulli lasta

Laskesuusatamise MK-etapil Hochfilzenis meeste sprindis nulliga lasknud ning 31. koha saanud Roland Lessingu sõnul oli vahepealne "nullipõud" juba liiga pikaks veninud.

Viimati lasi Lessing MK-sarjas nulliga 2012. aasta Ruhpoldingu MMil jälitussõidus. "Nullipõud oli nii pikk, et juba hakkas ära ununema, kuidas nulli lasta," tunnistas Lessing ERR-ile. "Täna läks õnneks. Püsti oli küll üks väga napp, aga kukkus alla."

"Loodan, et siit läheb paremaks, mitte enam halvemaks. Östersund näitas, et umbes selline tase on praegu. Kui siit suudaks kärpida nii 15-20 sekundit jaanuarikuuks, siis oleksin oma vanuse kohta täitsa rahul," arutles Lessing. "Minu eesmärk on ikkagi seoses vanusega taandarengut vältida."

Laupäeval sõidetakse Hochfilzenis jälitussõit, kuhu pääsesid sprindi 60 paremat. "Eks ta paras kannatamine tuleb, sest sõiduvorm ei ole praegu väga hea. Proovin lasta paremini," sõnas Lessing.