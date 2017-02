Austrias Hochfilzenis jätkuval laskesuusatamise MM-il jäi naiste sprindivõistlusel eestlannade parimaks kohaks Johanna Talihärmi 87. koht. Kadri Lehtla piirdus 93. kohaga ja Kristel Viigipuu oli 97.

Talihärm tegi kahe tiiru peale kolm möödalasku, Lehtla ja Viigipuu kaks.

"Kolme trahviga ei saa rahule jääda. Olgugi, et möödalasud, olid need siiski möödalasud. Lamadestiirus läks viimasel kahel lasul keskendumine ära. Pealelaskumisel oli ka natuke probleeme, aga arvasin, et suutsin need lahendada. Ju vist jäi natuke ikka ebakindlust sisse," sõnas Talihärm.

Kristel Viigipuu sõnas: "Kümne palli süsteemis hindeks kaks. Ei läinud nii, nagu tahtsin. Tahtsin nullidega lasta ja suusakiirus oleks võinud lõpuni püsida. Jäin püstitiirus liiga kaua sihtima, oleksin pidanud kiiremini ära laskma. Füüsiline vorm ei ole just praegu parimas seisus."