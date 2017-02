Austrias Hochfilzenis toimuval laskesuusatamise MMil Eesti teatemeeskonna avavahetust sõitnud Rene Zahkna sõnul ei jäänud ta enda sõiduga seekord üldse rahule.

Zahkna tõi eestlased esimesse teatevahetusse 18. kohal, liidrist maas 1.12,5. Lõpuks sai Eesti nelik 21. koha.

"Kehva, ütleks üldiselt. Ei olnud enesetunnet head, ei olnud suuska ka nii nagu Anterselvas," võttis Zahkna oma vahetuse kokku. "Seal oli suusk nii hea, et andis ässadega sõita. Täna jäi suusa taha kindlasti ja palju jäi ka mehe taha. Esimene ring on selline, et kõik sõidavad küll koos, aga energiakulu on kõigil erinev."

22-aastane Võrust pärit sportlane jääb kokkuvõttes oma MMiga mõnes mõttes rahule ning mõnes mõttes mitte - individuaalvõistluse 45. koht läheb kirja positiivsena, teatesõit aga negatiivsena. "Nii ja naa, fifty-fifty. Pool oli hea, pool ei olnud. Tänane teade oli väga kõva ärakukkumine pärast teist tiiru. Individuaal oli üllatavalt hea ja segateade oli ka pigem hea."

Vaata kogu intervjuud videost!