USAs õppiv Eesti laskesuusataja Johanna Talihärm andis Estonian Biathlon Teamile põhjaliku videointervjuu, kus rääkis lähemalt oma elust Ühendriikides ning tulevikuplaanidest.

Muuhulgas selgitas 23-aastane atleet seda, miks ei soovi ta USAs olles teistele inimestele sellest väga rääkida, et ta on olümpiamängudel võistlemas käinud.

"USAs on "olümpiasportlane" väga suur termin ja väga suur staatus. Mulle ei meeldi seal seda üldse mainida," muigas Talihärm. "Kui oleme juba mõnda aega rääkinud ja ma mainin, et ma juba käisin olümpial, siis on paljud kohe: "Oi, ma tean olümpiasportlast! Kas ma pilti võin teha?""

Vaata kogu intervjuud videost!