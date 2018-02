VIDEO | Martin Fourcade soovitab Otepääl võistlevatel juunioritel madalat profiili hoida

26. veebruaril antakse avalöök laskesuusatamise noorte ja juunioride maailmameistrivõistlustele Otepääl. Tegu on noorte ja juunioride vanuseklassi suurima tiitlivõistlusega, kust on alguse saanud paljude tänaste tippude karjäärid.

Lõuna-Eestis toimuva suurvõistluse valguses on oma nooruspõlve võistlusi meenutanud ka tänavused tipptasemel laskesuusatajad nagu Dorothea Wierer, Laura Dahlmeier, Martin Fourcade ja Johannes Thingnes Bö.

Wiereril on nooruspõlve võistlustest vaid head mälestused. 2011. aastal Nove Mestos toimunud maailmameistrivõistlustel võitis naine neli medalt. "Mul on väga head mälestused, ma tegin 4 starti ja võitsin 4 medalit. Seega ma arvan, et võib öelda – oli väga tore aeg," sõnas Wierer.

Laskesuusatamise valitseja Martin Fourcade aga annab noortele väärt nõu – tuleb jääda tagasihoidlikuks ning mitte liigse enesekindlusega võistlust rikkuda. "Ruhpoldingus olid mul väga head võimalused, hooaja algus õnnestus. Olin üks favoriitidest. Kuid olin liialt enesekindel," rääkis Fourcade, kelle kõrgeimaks individuaalseks kohaks 2008. aasta Ruhpoldingu MM-il jäi individuaali 8. koht. "Ruhpoldingus sai mulle aga selgeks, et laskesuusatamine on keeruline. Võidus ei saa kunagi kindel olla."

Vaata videost, millised mälestused on juunioride tiitlivõistlustest vastsel olümpiavõitjal Laura Dahlmeier’il ning Forucade’i suurimal konkurendil Johannes Thingnes Bö’l!

