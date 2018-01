VIDEO | Fantastiline spordimehelikkus: Domratševa loobus finišisirgel sprintimisest, sest Wierer kaotas kepi

Laura Dahlmeieri võiduga lõppenud sõidus tulid Wierer ja Domratševa finišisirgele teise ja kolmandana, ent lõpukurvis astus Domratševa kogemata Wiereri kepi peale, mis seejärel itaallanna käest ära tuli. Seepeale otsustas Domratševa tõeliselt ilusa žestina ühe kepiga vastasest mitte mööduda ning leppis kolmanda kohaga.

Very fair gesture by @DaryaDomracheva, who stepped on Wierer's pole in the last turn and didn't attack on the last 50 meters as a result. #ANT18

Join us for the celebrations and the flower ceremony very shortly. https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/pdLZdN20nE