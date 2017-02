Martin Fourcade'i ja Venemaa laskesuusatajate vihavaenule valati Hochfilzenis eile segateatesõiduga alanud laskesuusatamise MMil veelgi õli tulle.

Fourcade on varem korduvalt mõista andnud, et tema meelest tuleks Venemaa koondis dopingukahtluste tõttu võistlustelt eemaldada.

Segateatesõidu viimases teatevahetuses sattus ankrumehena startinud Fourcade samuti venelastega vaat et karvupidi kokku, kui lõi kolmanda vahetuse lõpetanud venelast Aleksandr Loginovi kepiga. Kuigi võistluse järel väitis prantslasest kümnekordne maailmameister, et tegu oli juhusega, siis näitavad kordused, et Fourcade võis kepiga siiski Loginovi sihtida.

Tõeline draama läks lahti aga autasustamisel, kus prantslased said kaela hõbe- ja venelased pronksmedalid. Kui tavaliselt suruvad kõik medalistid üksteisel kätt, siis Vene sportlased pöörasid kõik demonstratiivselt ennast enne Fourcade'ini jõudmist ümber. See vihastas loomulikult prantslase välja, kes otsustas seepeale pjedestaalilt minema jalutada. Peagi sunniti teda aga sinna naasma.

Fourcade'i sõnul ei ole tema ja venelaste vahel lahti läinud külm sõda, kuid tema jätkab puhta spordi eest võitlemist. "Kui keegi soovib mitte austada minu võitlust puhta spordi eest, on see tema enda valik," sõnas prantslane.

Video autasustamiselt:





Video Fourcade'i ja Loginovi intsidendist: