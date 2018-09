Venemaad kritiseerinud Rootsi laskesuusataja sai tapmisähvarduse

21-aastane Samuelsson on laskesuusatajate seas üks ägedamaid Venemaa kriitikuid ja hiljuti esines ta seisukohaga, mille järgi ei peaks WADA riigi dopinguagentuuri liikmelisust taastama, kirjutab ERR Sport.

Seepeale sai sportlane aga e-posti teel tapmisähvarduse, kus muu seas oli kirjas "karistussalk Venemaalt on juba teel" koos nõudega maksta suur summa raha.

Kiri oli anonüümselt saatjalt ja inglise keeles. Rootslaselt nõuti kolme bitcoin'i (ehk praeguse kursi järgi enam kui 16 000 eurot). Kui tähtaeg hakkas liginema, järgnes ka meeldetuletus. "Ma edastan selle politseisse," teatas Samuelsson intervjuus väljaandele Dagens Nyheter.

"Mõistagi on see ebameeldiv. Ma loodan, et ohtu ei ole ja ma ei usugi seda, aga ma raporteerin sellest tagasi Rootsi jõudes," lausus hetkel Ruhpoldingis treeninglaagris viibiv laskesuusataja.

Samuelsson võitis PyeongChangi olümpial hõbemedali meeste 12,5 km jälitussõidus ja tuli koos kaaslaste Peppe Femlingu, Jesper Nelini ja Fredrik Lindströmiga teatesõidu olümpiavõitjaks.