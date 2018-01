Venemaa peatreener: miks Sundby olümpiale lubatakse?

Venemaa laskesuusatamise koondise peatreener Rico Gross ei mõista, miks dopingut tarvitanud norralane Martin Johnsrud Sundby lubatakse Pyeongchangi olümpiale, venelane Aleksander Loginov aga mitte.

"Ma arvan, et tema (Loginov) lootus olümpiale pääseda on õhkõrn," teatas Saksamaa endine tipplaskesuusataja, vahendab Sovetski Sport.

"Üldiselt on olukord idiootne. Ma esitan endale küsimuse: mis vahe on Loginovil ja Martin Sundbyl? Mõlemad on andnud positiivse dopinguproovi ja saanud karistada. Tuleb välja, et ainus vahe on selles, et üks on venelane ja teine norralane," lisas Gross sapiselt.

Loginov kandis EPO kasutamise eest kaheaastase võistluskeelu, kuid rahvusvaheline olümpiakomitee otsusega teda ikkagi Pyeongchangi ei lubata. Sundby kandis karistuse astmaravimi salbutamoli tarvitamise eest.