Venemaa laskesuusataja Anton Šipulin, kes on võitnud käimasoleval Hochfilzeni MMil pronksmedali, nimetas uurija Richard McLareni dopinguraportit põnevusfilmiks.

McLareni dopinguraporti teine osa avalikustati eelmise aasta lõpus ning pärast seda teatas rahvusvaheline antidopinguagentuur (WADA) üleilmse laskesuusaliidu (IBU) palvel, et petuskeemides olevat osalenud ka 31 Venemaa laskesuusatajat.

"See on kõigest aruanne. Kuid mul oli tunne, et ma mitte ei loe seda, vaid vaatan fantaasiafilmi, sest sanktsioonide määramiseks on ju vaja tõendeid. Seal pole aga mitte ühtegi. Loodetavasti tuleb ülejäänud uurimine aus ning meie riik esitab nende süüdistuste vastu tugevad tõendid," rääkis Šipulin väljaandele ski-nordique.net.

Šipulin lisas, et prantslase Martin Fourcade`iga, kes venelasi avalikult kritiseeris, on tal isiklikult läbisaamine normaalne. "Oli probleeme, kuid nüüd on kõik normaalne. See on ajalugu. Mul on isegi hea meel, et see juhtus, saime üksteise positsioonid teada," rääkis 29-aastane Šipulin.

15. jaanuaril kuulutati 31-st kahtlusalusest Venemaa laskesuusatajast 22 õigeks, sest nende dopingu kasutamise kohta ei leitud tõendeid. Ülejäänud sportlaste osas uurimine jätkub.

Käimasoleval MMil on Šipulin võitnud pronksmedali segateatesõidus. Jälitussõidus jäi ta esimesena medalita.