Rahvusvahelise Laskesuusatamise Föderatsiooni (IBU) täitevkomitee otsustas neljapäeval jätta Venemaa ilma 2021. aastal Tjumenis toimuma pidanud maailmameistrivõistlustest.

Veebruaris andis IBU Venemaale võimaluse MM-i korraldusõigus vabatahtlikult ära anda, kuid seda ei juhtunud. Niisiis ei jäänud IBU-l muud üle, kui ise venelastelt suurvõistlus röövida.

Venemaa laskesuusaliidus (RBU) see mõistagi positiivseid reaktsioone ei tekitanud. "Ootame dokumente, mis selgitaksid selle otsuse põhjuseid. Arvame, et IBU-l pole õigust sellist otsust teha, kuna täitevkomitee ei saa võtta endale kongressi rolli," ütles RBU president Aleksandr Kravtsov uudisteagentuurile TASS.

Venemaa peaministri asetäitja Vitali Mutko lubas oma rahvale, et see vaidlus pole veel läbi: "Me peame rahulikult edasi minema. Kongress on meile võistluse korraldusõiguse andnud, kongress peab selle ka ära võtma. See lugu pole veel läbi."

IBU Kongress määras Tjumeni 2021. aasta MM-i toimumiskohaks 2016. aasta septembris, mispeale palus Maailma Antidopingu Agentuur alaliidul järele mõelda, sest Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) oli varem soovitanud Venemaale talispordialade suurvõistlusi mitte anda. Soovituse aluseks oli Kanada juristi Richard McLareni raport, mis süüdistab venelasi süsteemses ja riiklikult toetatud dopingutarvitamises.