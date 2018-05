Vene meedia: Björndalenist saab meie laskesuusakoondise treener. Björndalen: esimest korda kuulen

Vene meedia teatel saab karjääri lõpetanud Norra laskesuusalegendist Ole Einar Björndalenist nende koondise vanemtreener. Uudise muudab aga kummaliseks tõik, et Björndalen ise tea sellest veel midagi.

Portaali Sport.ru andmetel pakutakse norralasele järgmisel hooajal sakslasest Rico Grossist vabaks jäävat kohta. Väidetavalt tahetakse uue juhendajaga leping sõlmida hiljemalt 18. maiks.

Björndalen, kes on Venemaal tohutult populaarne, lükkas taolised kuulujutud aga ümber.

"Ei, mulle pole pakkumist tehtud. Kuulen sellest teie käest esimest korda," ütles 44-aastane Björndalen Norra Rahvusringhäälingule (NRK).

Björndalen lisas, et pole veel otsustanud, mida pärast sportlaskarjääri edasi teha. "Ma loodan, et saan oma teadmisi kasutada millekski, millel on mõtet ja mis kellelegi kasu tooks. Aeg näitab, kus ma maandun," sõnas ta.

Ka Norra laskesuusaliit on selgelt väljendanud, et nad oleksid Björndaleni teenetest tulevikus huvitatud. Uitmõtte mehe palkamisest oma isiklikuks treeneriks käis välja ka norralanna Tiril Eckhoff. "Aga ma arvan, et seda ei juhtu kunagi, sest tema proua on Darja Domratševa," lisas Eckhoff.