Veel üks Norra suusaveteran teatas pisarsilmi karjääri lõpetamisest

Kui eelmisel nädalal riputasid suusad varna Norra talisporditähed Ole Einar Björndalen ja Marit Björgen, siis täna teatas karjääri lõpetamisest neljakordne laskesuusatamise olümpiavõitja ja 12-kordne maailmameister Emil Hegle Svendsen.

"Vajasin pärast olümpiahooaega väikest mõtlemisaega, sest olen tihti tundnud, et sära võib mõne aja pärast tagasi tulla. Tahaksin öelda, et mul on veel motivatsiooni nagu Ole Einaril, aga mul pole. Seetõttu loobungi," ütles Svendsen kell 12 alanud pressikonverentsil pisarsilmi.

"See on pisut keerulisem, kui ma ette kujutasin," lisas Svendsen, kes tunnistas, et on loobumise mõtteid mõlgutanud jõuludest saadik.

11 MK-hooaega kaasa teinud Svendseni kontole jäi 38 MK-etapivõitu ja üks üldvõit hooajal 2009/2010. Maailmameistrivõistlustel on ta võitnud 12 kulda, 6 hõbedat ja 3 pronksi. Neljalt olümpialt on ta medaliga tagasi tulnud kolmel viimasel korral. Veebruaris võitis ta Pyeongchangis pronksi ühisstardiga sõidus ning vedas Norra hõbedale segateates ja meeste teateõsidus.