Valus löök prantslastele: Martin Fourcade on MMi eel haigestunud

Tänavusel hooajal vaid neljal MK-etapil poodiumile pääsenud Fourcade jättis viimased Kanada ja USA etapid vahele, et kodumaal treenida, kuid jäi hoopis haigeks. 30-aastast prantslast vaevab alates laupäevast palavik ja kurguvalu.

Fourcade`i üks treenereid Stéphane Bouthiaux ütles, et prantslane saab maailmameistrivõistlustel kindlasti osaleda. "Mõistagi on see suur pettumus, et sellisel hetkel nii juhtus, kuid MM on ju veel kaugel. Lihtsalt kõige intensiivsemat treeningettevalmistust ei saa teha," sõnas Bouthiaux.

Maailmameistrivõistlused algavad Östersundis 7. märtsil. Avapäeval on kavas segateatesõit, meeste 10 km sprint on 9. märtsil.