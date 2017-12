Vägevat suusakiirust näidanud Talihärm sai Hochfilzeni MK-etapi jälitussõidus karjääri parima koha!

Johanna Talihärm tegi laskesuusatamise MK-etapil Hochfilzenis elu parima võistluse, tulles 45. kohalt startides 29-ndaks. Suusakiiruselt oli ta seejuures rajal 11.

Talihärm läbis mõlemad lamadestiirud puhaste paberitega, püstitiirudes tuli sisse kummaski üks eksimus. Kaotust võitjale Anastassija Kuzminale (Slovakkia) kogunes finišis 2.48,4.

Muljetavaldav oli Talihärma suusakiirus, mis oli paremuselt 11. Kiireimale naisele Kaisa Mäkäräinenile kaotas ta rajal 49 sekundiga.

24-aastase Talihärma karjääri senine parim koht 31 pärineb 2015/2016. aasta hooaja Östersundi individuaaldistantsilt.

Etapi võitnud Kuzmina tegi nelja tiiru peale ühe möödalasu ja edestas sama kindlalt lasknud valgevenelannat Darja Domratševat finišis 9,7 sekundiga. Kuuendalt kohalt startinud Mäkäräinen tuli kolmandaks (2 trahvi, +10,4).

Teine jälitussõitu pääsenud eestlanna Tuuli Tomingas parandas stardiga võrreldes positsiooni kümne koha võrra ja lõpetas 49-ndana (1+0+0+1; +4.30,2).

Tobreluts: super esitus Johannalt!

"Johanna sai tiirudes üle keskmise raskeid olusid arvestades väga hästi hakkama ning hooldemehed tegid super suusad! Kui siiamaani on tal suusakiirus olnud 40.-60. koha kandis, siis tänane oli pisut müstikavaldkonda kuuluv," rõõmustas koondise peatreener Indrek Tobreluts.

"See näitab, et sel aastal Salomoni suusa peale minek oli ainuõige samm. Kokkuvõttes super esitus. Selliselt positsioonilt (45.) kõrgemal lõpetada oleks keeruline isegi unistada. Ta võttis tänasest päevast maksimumi. Tiirudes tegutsemine oli võibolla pisut aeglane, sest ta tahtis kindla peale lasta, aga see on ka ainuke koht, kust annaks veel aega kärpida. Samas olid paljud päris suurtes raskustes. Igal juhul tasus tuulepuhang ära oodata ja kindla peale tegutseda."

"Tuuli tegi samuti tiirudes super tööd. Väga kiire ja kindel. Kaks väikest eksimust tuli, aga siiski... Tema töö on seda olukorda siin nautida ja maailmaklassiga kohaneda. Tuuli paremad päevad on kindlasti alles ees."

Homme on Hochfilzenis kavas teatesõidud. Kell 12.30 algavas meeste 4 x 7,5 km sõidus on Eesti eest väljas Rene Zahkna, Roland Lessing, Kalev Ermits ja Martin Remmelg. Kell 15.10 algavas naiste 4 x 6 km teatevõistluses on Eesti neliku järjestus Kadri Lehtla, Talihärm, Tomingas ja Regina Oja.

"Eelmise hooaja sõite arvestades on eesmärk finišisse jõuda. Selge, et siin ei saa lihtne olema. Homme on uus päev, praegu tuleb nautida tänast!" lisas Tobreluts.