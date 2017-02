Norra laskesuusalegend Ole Einar Björndalen jäi lennureisil Lõuna-Koreasse Pyeongchangi ilma nii suusavarustusest kui ka mitmest hinnalisest isiklikust asjast.

Esmaspäeval 2018. aasta olümpialinna jõudnud Björndalen teadis juba lennukile astudes, et tema relv jäi Helsingisse maha, 15 paari suuski läks aga vahemaandumiste käigus rändama.

Kui võistlusvarustus läks kaduma ilmselt inimliku eksituse tõttu, siis isiklikud asjad on Björndaleni sõnul ilmselt varastatud. "Mu uued suusaprillid varastati ära. Samuti mu imeline pealamp, juhtmeta kõlar ja lihtsamateks raviprotseduurideks kasutatav laseraparaat. Võimalik, et kuskil jalutab ringi head muusikat kuulav varas, peas ilusad suusaprillid ja öölamp," rääkis Björndalen ajalehele VG.

"Relv on jälle Helsingis, aga suusad kusagil maailmas rändamas. Kuid mulle on lubatud, et need jõuavad homseks kohale."

Relv jäi Helsingi lennujaama maha totral põhjusel - pagasit läbi valgustades avastasid tollitöötajad selle sees midagi vedelat. Relvaõli. "Mulle anti teada, et kohvris on relvaõli ja nad ei saanud seda muidu kätte, kui pidid kohvri katki tegema. Aga unustasid relva ikkagi lennuki peale panna," vangutas Björndalen pead.

Meeste sprindidistants Pyeongchangis peetakse reedel. "Kõige tähtsam on relv ja suusad kätte saada. Siis ma olen rahul. Ma ei arvagi, et ma teisi asju enam kunagi näen," lisas Björndalen.