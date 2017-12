TUBLI! Roland Lessing tegi Austria MK-etapil Eesti laskesuusatajate hooaja parima tulemuse

Puhta laskmise teinud vanameister kaotas võitjale, Johannes Thingnes Böle ajaga 1.59,4. Rene Zahkna tegi kahe tiiru peale kaks trahviringi ja lõpetas 89. kohal (+3.27,9), Kalev Ermitsal jäi püsti kolm märki - lõppkoht 95. (+3.35,4).

Bö järel sai teise koha prantslane Martin Fourcade (+12,1), kolmas oli slovakk Jakov Fak (+35,4). Esikolmiku mehed lasketiirudes eksimusi sisse ei lasknud. Esimesena jäi poodiumilt välja ühe trahviringi sõitnud sakslane Simon Shempp (+46,6).

Naiste sprindisõit algab kell 15.15. Eestlannadest lähevad starti Johanna Talihärm (number 26), Regina Oja (47) ja Tuuli Tomingas (101).

Laskesuusatamise MK-etapp Hochfilzenis

Rene Zahknale jääb 89., Kalev Ermitsale 95. koht.

Lessing finišis 31. kohaga, kaotust võitjale Johannes Thingnes Böle 1.59,4. Fourcade teine, Fak kolmas.

8,9 km peal Lessing 31.

8,5 km peal on Lessing langenud 29. kohale.

7,7 km peal on Lessing endiselt 27.

Lessing läheb ka püstitiirust läbi puhta laskmisega ja võtab sisse 27. koha.

5,6 km vaheajapunktis on Lessing 42. kohal (+1.09,1).

Zahkna on finišis langenud 70. kohale, Ermits läks 75-ndaks.

"Roland näitas väga head laskekindlust ja sai väga hästi hakkama!" kiitis Tobreluts.

Lessing lahkub esimesest tiirust puhaste paberitega ja läheb 39. kohale (+40,6).

Kokku kolm trahviringi sõitnud Ermits läheb teise tiiru järel 68. kohale (+2.40,6).

Ermits püstitiirus... Üks märk jääb üles.

Finišisse on jõudnud 59 meest, Zahkna hoiab 52. kohta.

Lessing läks rajale. Kõik lootused on meie vanameistri peal! https://twitter.com/IBU_WC/status/939093001758019584

Ermits jätab esimeses tiirus (lamades) kaks märki üles ja läheb 66. kohale (+1.27,1).

Zahkna võtab finišis sisse 37. koha (2 trahvi; +3.27,9).

Kalev Ermits tuleb 2,3 km vaheajapunktist läbi 70. kohaga (+37,1). Rahulik algus.

Johannes Thingnes Bø on tõenäoliselt võitjana finišis. Martin Fourcade kaotab talle 12,1 sekundit, Jakov Fak 35,4.

"Tänastes oludes kaks on selgelt palju. Väsimus annab juba tunda," märkis Tobreluts ETV2 intervjuus. Zahkna on teise tiiru järel langenud 35. kohale (42 mehe seas), kaotust liidrile juba 2.35,8.

Zahknal tuleb püstitiirus kaks trahvi. Liiga palju!

Zahkna teises tiirus... Tiiru tulles hoidis ta 28. kohta (+1.37,9).

Kalev Ermits stardib kell 13.11. Teises tiirus läks just liidriks Johannes Thingnes Bø, kes läks slovakk Jakov Faki ette juhtima tervelt 41,4 sekundiga.

Treener Indrek Tobreluts Zahkna esimese tiiru kommentaariks (ETV2): "Hea algus. Viimasel lasul oli õnne ka, aga sel alal peabki natuke õnne olema. Korralik algus!"

Zahkna esimeses tiirus...

Zahkna saab lamadestiirus kõik märgid maha ja läheb hetkel 22. kohale. Aga tagantpoolt on mehi veel oi-oi kui palju tulemas.

2,3 km punktis läheb Zahkna 39. kohale (+40,8 sekundit liidrile).

1,1 km vaheajapunktist läheb Zahkna läbi 40. ajaga, kaotust Tarjei Bøle 14,8 sekundit.

Zahkna on rajal. Seitsme ja poole minuti pärast on meest oodata esimesse tiiru. Seal on ports mehi juba puhaste paberitega läbi läinud, liider on norralane Fanny Horn Birkeland.

Saksa tipp Benedikt Doll põrus esimeses tiirus täiega! Esimeses tiirus juba neli möödalasku!

