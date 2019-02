TUBLI! Kahe tiiru järel eriti kõrges mängus olnud Tomingas kordas MK-etapil karjääri parimat tulemust

Laskesuusatamise MK-etapil Salt Lake City's tegi Tuuli Tomingas taaskord karjääri parima esituse, lõpetades 10 km jälitussõidu nagu neljapäeval sprindigi 14. kohal.

Nelja lasketiiru peale tegi tegi Tomingas 3 möödalasku (0+0+2+1) ning kaotas võitjale, sakslanna Denise Hermannile (0+0+1+1) minuti ja 51,4 sekundiga. Pärast esimest tiiru oli Tomingas isegi kuuendal kohal, poole distantsi peal (5,1 km vaheajapunktis) seitsmes. Trahviringid tuli aga ette võtta püstitiirudes.

"Endalegi üllatusena ma erilist pinget starti minnes ei tundnud. Samuti ei tundnud, et pärast kahte nulliga lastud tiiru närv sisse oleks tulnud," rääkis Tomingas Delfile. "Võtsin seda kaine mõistusega. Olin arvestanud, et püstitiirudes tuleb suhteliselt suure tõenäosusega trahve, sest olen sel talvel väga ebakindel püstilaskja."

"Sõidutunne oli parem kui sprindis, aga on tunda, et väsimus hakkab peale tulema," jätkas ta. "Täna olid mul taaskord suurepärased suusad. Hooldemeeskond on teinud super tööd! Meil on kaasas ainult kaks määrdemeest ja suuski aitab testida Indrek (Tobreluts) ja isegi meie massöör Keio Kits. Super, et väike tiim suudab teha nii suurepärast tööd. Vähemalt pool minu tulemusest on ka nende kätetöö!"

Poodiumile mahtusid veel Hermannile vaid 4,2 sekundiga alla jäänud sakslanna Franziska Hildebrand (1) ja soomlanna Kaisa Mäkäräinen (3; +16,5).

37. kohalt startinud Regina Oja jättis ühe märgi püsti viimases püstitiirus ning lõpetas 35-ndana. 29. kohalt lähte saanud Johanna Talihärm sõitis kokku viis trahviringi (2+2+1+0) ja sai 53 lõpetaja seas 47. koha (+4.50,9).

Kell 23.10 algavas meeste 12,5 km jälitussõidus on eestlastest stardis Rene Zahkna (38.) ja Martin Remmelg (58.).