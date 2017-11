Tšehhi tippsportlane ründas venelasi: nad ei tea, mis on aus sport ja häbitunne!

Kahekordne laskesuusatamise maailmameister ja kolmekordne olümpiamedalist Gabriela Koukalova võttis teravalt sõna Venemaa sportlaste suhtes ning avaldas lootust, et venelasi ei lubata PyeongChangi taliolümpiale.

Koukalova postitas Facebooki venelasi ründava sõnumi pärast seda, kui Rahvusvaheline Olümpiakomitee oli tühistanud Venemaa laskesuusatajate Olga Viluhhina ja Jana Romanona tulemused Sotši olümpiamängudelt. See tähendas, et teatesõidus tõusid pronksmedalile Tšehhi naised.

"Saame naiskonnakaaslastega medali ligi neli aastat pärast võistlust. Ühest küljest on see hea, sest õiglus seati jalule, kuid samas on mul naiskonnakaaslastest kahju. Eriti Eva Puskarčíková ja terviseprobleemide tõttu karjääri lõpetanud Jitka Landová tõttu. Ta lahkus spordist võitmata ühtegi autasu," kirjutas Koukalova. "Ma ei tea, mida teie arvate, aga minu meelest peaks dopingu kasutamine olema kuritegu ja venelasi ei tohiks olümpiale lubada. Lõpetuseks tahaksin öelda, et spordis on võitmisest tähtsamaid asju. Seda nimetatakse aususeks ja ausaks mänguks. See pole nii vaid spordis, vaid ka elus. Mul on kahju, et venelased pole sellest aru saanud ega tea häbitundest midagi."

Koukalova võitis Sotšis kolm medalit. Lisaks venelaste diskvalifitseerimise järel saadud teatesõidu pronksile pälvis ta hõbemedali 12,5 km ühisstardiga sõidus ja segateates.