Hochfilzenis jätkuval laskesuusatamise MMil pakub endiselt palju kõneainet Venemaa koondise ümber puhkenud dopinguskandaal. Viimasena on sõna võtnud tšehhid, kelle teatel on neile ähvardatud dopinguaineid sisse sööta.

Kuigi venelasi on peamiselt kritiseerinud Prantsuse äss Martin Fourcade, ei anna Venemaa koondise poolehoidjatele rahu, et ka Tšehhi laskesuusatajad on nende lemmikute aadressil sõna võtnud.

Tšehhitar Gabriela Koukalova väitis kohalikule meediale, et Venemaa fännid on ähvardanud nende toidu sisse dopinguaineid panna. "Sellepärast me ei julgegi süüa kingitud maiustusi, oleme äärmiselt ettevaatlikud," rääkis Koukalova ja lisas: "Iga kord, kui oma toast lahkun, kontrollin üle, kas uks sai lukku ja kas võtmed on ikka minu käes."

Ka Tšehhi koondise treener Michal Malek kinnitas sama. "Arvatavasti on ähvardused tingitud sellest, et ka meie sportlased on häälekalt dopingu vastu sõna võtnud. Kuid kedagi solvanud me pole, seega on need ähvardused arusaamatud," kommenteeris Malek.

Tšehhid on näiteks avalikult teatanud, et nad ei mõista, miks anti 2021. aasta MM-i korraldusõigus just Venemaale.