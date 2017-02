Eesti laskesuusakoondise peatreener Indrek Tobreluts jäi Hochfilzeni MMil 19. koha saanud Eesti teatenaiskonna võistlusega vägagi rahule, kuid kurtis, et pisut tehti eestlannadele liiga, kui nad viimases vahetuses rajalt maha võeti.

"Tüdrukutelt väga hea sooritus. Tundub, et tehti ka pisut ülekohut - tegelikult ei olnud sel hetkel veel ringiga sisse saanud. Tal (Kristel Viigipuu) oli veel 25-30 sekundit varu, enne kui sakslane oleks järele jõudnud. Lõppkohta poleks see muidugi muutnud," ütles Tobreluts. "Tüdrukud kamba peale kasutasid kaheksa varupadrunit ja seda mitte kõige lihtsamates oludes. Said lasketiirus suhteliselt hästi hakkama. Johanna (Talihärm) tegi kolmandas vahetuses väga hea esituse ja tõstis võistkonna neli kohta ettepoole."

Vaata videost, mida Tobreluts tänase võistluse järel veel rääkis.