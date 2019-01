Tobreluts Oberhofi MK-etapi eel: olud teeb keeruliseks pigem tuul, mitte lumesadu

Eestlannadest lähevad rajale Johanna Talihärm, Tuuli Tomingas ja Grete Gaim, puudub Regina Oja. "Reginal on koolis kohustusi, seetõttu teda siin ei ole. Rajale lähevad Johanna, Tuuli ja Grete," sõnas koondise peatreener Indrek Tobreluts ERR-ile.

"Mis siin muutunud on võrreldes vana aastaga... ma arvan, et jõujoontes kahe nädalaga suuri muudatusi ei toimu. Aastavahetusel olid Eesti meistrivõistlused ainuke intensiivne treening. Kogu maailm võttis seda perioodi pigem taastumise eesmärgil."

Täna sadas Oberhofis kõvasti lund. "Siin on pigem olnud vihmased ilmad. Aga et siin talvel lund sajab, see väga ekstreemne ei ole," lausus Tobreluts. "Pigem teeb siin olud keeruliseks see tuul, mitte lumesadu."