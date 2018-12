Tobreluts kesistest tulemustest: loodan, et see päev oli kerge raputus

Meeste seas oli 20km tavadistantsil kolm trahviminutit kogunud Martin Remmelg 86. (+6.39,5), viiel lasul eksinud Rene Zahkna 89. (+7.02,2) ja seitse möödalasku teinud Kalev Ermits 94. (+8.03,0).

"Selge, et laskmises läksime lati alt läbi. Rene läbis teatesõidu veatult, täna nelja tiiru peale viis trahvi on selgelt palju. Miks see nii oli? Olud olid suhteliselt lihtsalt," nentis Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts intervjuus ERR-ile.

"Kindlasti mingit tehnilist probleemi pole, ei ole lihtsalt võimalik, et paari päevaga laguneb midagi ära," lisas Tobreluts. "Loodan, et tänane päev oli kerge raputus. Kui see juhtuks veebruari lõpus või märtsi alguses, võtaks ehk rohkem kukalt sügama."

Naiste seas eksis Oja kolmel lasul (+5.22,3), Tuuli Tomingas tegi neli möödalasku ja sai 88. koha (+7.23,1) ning kuus trahviminutit kogunud Grete Gaim sai 95. koha (+9.16,0).