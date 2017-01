Eesti laskesuusatamise koondise lasketreener Indrek Tobreluts jäi Ruhpoldingu MK-etapil sprindis ühe trahviringi läbima pidanud ning lõpuks 69. koha saanud Rene Zahkna sooritusega tiirus rahule.

"Renel jäi lamadestiirus üks üles, sellise ilmastiku kohta oli tal aga laskmine hea," sõnas Tobreluts. "Ta lihtsalt hindas tuulesuunda valesti ja tegi paranduse valele poole, aga iseenesest oli hea sooritus."

"Poisse paneb muretsema see, et sõidukiirus pole paranenud piisavalt kiiresti. Põhjus on ju teada, et haigusest paranemine võtab aega ja kiirus kohe ei taastu," lisas kogenud Tobreluts.

Kalev Ermits sai nelja möödalasu juures 93. ning Martin Remmelg viie eksimuse juures 106. koha.