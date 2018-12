Tobreluts eestlaste põrumisest: probleem on pigem psühholoogiline

"Rene (Zahkna) ja Kalev (Ermits) sõitsid täna tegelikult enda kohta päris hästi. Kaks ja kolm trahvi, täna lasti küll palju trahve – me polnud ainsad, kes hädas olid, aga see oli koht, kus oleks võinud muu maailmaga neid sekundeid tagasi võita. See, et sõidukiirus on olemas, on positiivne ja küll see laskmine ka tuleb," jäi Tobreluts lootusrikkaks, kirjutab ERR Sport.

"Siin pigem on probleem psühholoogiline, mis võib päevaga muutuda," lisas Tobreluts.

Täna sai Ermits Eesti parimana 64. koha (+2.08), tiirudes eksis ta kolmel korral. Kaks möödalasku teinud Zahkna oli 73. (+2.19) ja samuti kaks trahvi saanud Martin Remmelg 105. (+3.59).