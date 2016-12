Eesti teatenaiskond ei saa Oberhofi MK-etapil startida, sest terved on ainult kolm laskesuusatajat.

Hinnang Eesti laskesuusatamise seisule võiks kõlada: muret rohkem kui rõõmu ja haigusi rohkem kui tervist.

Naiste olukord on suisa nõnda hull, et aasta esimesel MK-etapil jääb teatevõistkond välja panemata, sest nelikut ei saada kokku. Koondise treener Indrek Tobreluts muigas, et viis aastat tagasi tippspordi lõpetanud Eveli Saue võiks appi tulla.