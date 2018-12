Tavadistantsil ebaõnnestunud Kalev Ermits: loodan, et see oli mu hooaja halvim võistlus

"Täna läks vussi kõik, mis minna sai. Alustasin liiga reipalt ning jõuvarud said raja keskel täiesti otsa," kommenteeris Ermits võistlust ETV2 otseülekandes.

"Sellisest seisust oli keeruline lasta. Loodan, et see oli mu hooaja kõige kehvem võistlus. Viimases püstitiirus oli kere nii pehme, et lihtsalt ei jõudnud [püssi] hoida - lohakad lasud, päris õudne, nagu oleks ajas kümme aastat tagasi läinud."

Kepi kadumise kohta ütles Ermits: "Tehniline viperus. 50 meetrit enne finišit lendas kepp kinnituskohast minema. Aga selle taha võistlus ei jäänud."

Homsele sprindivõistlusele vaatab Ermits vastu lootusrikkalt: "Ei ole midagi hullu. Trennides olen pihta saanud küll. Tuleb homme uuesti kaine peaga üritama minna."