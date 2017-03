Täna peetakse Norras Holmenkollenis laskesuusatamise MK-sarja viimased individuaalsed sprindidistantsid, kus pannakse ühtlasi paika ka selle hooaja lõppjärjestused IBU Rahvuste karikal, mille alusel jaotatakse kohti järgmisel talvel toimuvaks Pyeongchangi olümpiaks.

Nii Eesti meestel kui naistel on vaja viimasel etapil veel tõsiselt pingutada - Rahvuste karika esimesed 20 riiki saavad olümpial välja panna viis sportlast, kelle vahel jaotatakse ära neli stardikohta, 21. ja 22. riik peavad piirduma aga vaid kahe sportlase ja kahe stardikohaga. Sellest allapoole jäävad riigid saavad olümpiale kohti IBU kvalifikatsioonipunktide põhjal, kusjuures maksimaalselt saavad nendest riikidest Pyeongchangi sõita kaks nais- või meeslaskesuusatajat.

Eesti mehed on hetkel Rahvuste karika edetabelis 18. kohal ja naised 22. real, kuid viimane etapp võib veel järjestust muuta. Eriti pingeline on seis naiste seas, kus Eestil käib tuline heitlus 23. kohal oleva Leeduga. 21 võistluse järel sel hooajal on hetkeseis selline: Eesti 2567, Leedu 2547. Teoreetiliselt on võimalik ka 20. kohal oleva Lõuna-Korea püüdmine, kuid selleks tuleks mõnel eestlannal väga võimsalt üllatada.

Erineval arvul punkte jagatakse iga individuaalse koha eest: näiteks saab etapivõidu eest 160, 20. koha eest 121 ning 80. koha eest 61 silma.

Mõlemal riigil on täna kell 15 algaval sprindivõistlusel stardis kolm sportlast. Eesti eest lähevad 104 sportlase seas võistlustulle Johanna Talihärm, Meril Beilmann ja Kadri Lehtla.

Meeste seas on olukord pisut rahulikum: Eestil on 18.-19. kohta Rumeeniaga jagades 3218 punkti, Soomel kahekümnendana 3058 ning Lätil 21.-na 2972 punkti. Sellegipoolest peavad Rene Zahkna, Roland Lessing ja Kauri Kõiv kell 17.30 algaval võistlusel tegema hea esituse, et Eesti meestele olümpial teatesõidus üks ning individuaalstartideks neli võistluskohta kindlustada.