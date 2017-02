Laskesuusatamise MM jätkub meeste 20 km tavadistantsiga. Eestit esindavad Kauri Kõiv (nr 21), Roland Lessing (nr 66) ja Rene Zahkna (nr 89). Tiitlikaitsja on Martin Fourcade, kes eelmisel MM-il (Oslo 2016) jõudis finišisse ajaga 49.13,9.

Tänavusel hooajal on distantsisõitu kavas kokku kolmel korral, millest esimene sõideti Östersundis ning teine Anterselvas. MM-il kavas olev 20km tavadistants on sportlastele käesoleva hooaja viimane võimalus teha distantsisõidu hooaja parim tulemus. Anterselvas sai Rene Zahkna 60. koha (2), Kauri Kõiv 69. koha (4) ja Roland Lessing 82. (6). Mineval aastal Oslos peetud MM-il sõitis Kõiv välja 24. koha (1), mis märkis ühtlasi ka Kõivu MM-ide paremat tulemust. Tol korral kogunes kaotust maailmameistriks tulnud Fourcade’ile +3.32,8.

Ühtlasi on paigas ka naiste teatevõistkonna koosseis. Esimest vahetust sõidab Kadri Lehtla, teist Meril Beilmann, kolmandat Johanna Talihärm ning ankrunaiseks on Kristel Viigipuu.

“Naiskonna järjekord pandi paika selle mõttega, et oleks võimalikult suur tõenäosus jõuda võistkonnaga finišisse”, sõnas treener Indrek Tobreluts. “Otsus panna Meril MM-il võistlema sündis treenerite, arsti ja sportlase koostöös ning usume, et ta on valmis naiskonda aitama. Meril on ka treeningutel ja kontrollvõistlustel näidanud, et ta on võistlusstardiks valmis.”.

Tavadistantsi start antakse Eesti aja järgi kell 15.30, naiste teatesõit toimub homme Eesti aja järgi kell 15.45.

Enne tavadistantsi asub Eesti meeste rahvuste karika arvestuses 19. kohal, teatesõidu eelselt ollakse naiste arvestuses 22. kohal.

Rahvuste karika kohtade alusel määratakse hooaja lõpus olümpiakohad, lisaks ka järgmise hooaja MK stardikohtade arv riigi kohta. Et olümpiamängudel saaks teatenaiskonna ja -meeskonna välja panna, tuleb mõlemas arvestuses teenida minimaalselt 20. koht. Minimaalselt 22. koht rahvuste karika arvestuses tagab naiste- ja meeste arvestuses olümpiapääsu kahele sportlasele.