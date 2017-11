Talihärmal õnnestus peaaegu Tobrelutsu vuntsid maha sõita

Laskesuusatamise MK-etapil Östersundis sai naiste 15 km individuaalsõidus eestlannadest parimana Johanna Talihärm 45. koha, mis tähendab, et koondise peatreenerile Indrek Tobrelutsule jäävad kaua kasvatatud vuntsid veel alles.

Nelja lasketiiru peale kogunes Talihärmal kaks trahviminutit. Finišis kaotas ta karjääri esimese MK-etapivõidu saanud valgevenelannale Nadježda Skardinole 3 minuti ja 57,9 sekundiga. Punktikohast jäi Talihärmal puudu 21,1 sekundit.

"Olen väga rahul. Üritasin juba Indrekut ära rääkida, et äkki ikka ajaks vuntsi maha. See teeb kurvaks, et vuntsist ta veel lahti ei saa," tunnistas Talihärm ETV2 otseülekandes. "Mulle oli oluline, et sain enesekindluse, mis pühapäeval kaduma kippus, tagasi. Suusk töötas väga hästi. Rajal on samuti parem teisest mööda sõita, kui olla see, kellest mööda sõidetakse."

Mäletatavasti lubas laskesuusatajate juhendaja Tobreluts vuntsi maha ajada, kui mõni hoolealune MK-sarjas punktikohale sõidab. Talihärmal oleks see täna peaaegu õnnestunud.

Teisele kohale tuli norralanna Synnøve Solemdal (+2,9), kolmandaks ukrainlanna Julia Džima (+12,0). Poodiumil seisnud naised läbisid kõik tiirud puhaste paberitega.

Regina Oja kogus laskmisega neli trahviminutit ja lõpetas 102 osaleja seas 91. kohal (+8.43,7). Kadri Lehtla haigestumise tõttu starti ei tulnud.