Talihärm Venemaa laskesuusatajatest: õhus on palju küsimusi

Rahvusvahelise Olümpiakomitee ROK-i määratud olümpiakeeld Venemaa koondisele PyeongChangi taliolümpiamängudel pakub kõneainet ka Hochfilzenis, kus laskesuusatajad valmistuvad MK-etapiks.

Pühapäeval peab Rahvusvahelise Laskesuusaliidu juhtkond Austrias erakorralise koosoleku ning otsustab, kas osalemiskeeld peaks laienema ka Venemaa laskesuusatajatele maailmakarikasarjas, kirjutab ERR Sport.

Kui venelased peaks mingil põhjusel olümpial osalemisest loobuma, võivad teised koondised selle arvelt olümpiapääsmeid juurde teenida.

"Küsimusi on hetkel palju rohkem õhus, loodetavasti saame pühapäeval selgust," rääkis ERR-ile Eesti laskesuusataja Johanna Talihärm, kelle sõnul on sportlasel kindlasti kurb meel, kui ta saab olümpiamedali kätte alles neli aastat hiljem. "Minagi kerkisin olümpiamängude tulemustes vist kolm kohta. Minu jaoks see väga suurt rolli ei mänginud, aga õigluse põhimõte siiski - kui oled 61. ja ei saanud jälitussõitu, võib sellel olla väga suur vahe."