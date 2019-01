"Kindlasti olen seekord nii vaimselt kui füüsiliselt rohkem valmis. Olen saanud vaimselt välja puhata, olen saanud ajavahest taastuda," lausus Talihärm ERR-ile.

"Olen saanud trenni teha nii, et ei ole pidanud koolilõpule keskenduma. Igatepidi olen paremas seisus. Eks näis, kas see ka parema tulemuseni viib."

USA perioodi on keeruline lühidalt hinnata. "Väga raske on ühe sõnaga kokku võtta ja panna silt külge - kas "hea" või "halb"? Kindlasti on mul väga hea meel, et kolm ja pool aastat tagasi selle otsuse tegin," ütles Talihärm.