Talihärm lõpetas ülikooli ja asub täiskohaga sportlaseks

Õpingutele sai joon alla eelmise nädala lõpus, reedel stardib Talihärm aga juba oma selle hooaja esimesel laskesuusatamise MK-etapil Nove Mestos. Eesti koondise kahvatult alanud hooaeg vajab päästmist.

Eelmiste talvede põhjal on Talihärm Eesti naiskonna selge liider, kelle tase eeldab MK-sarjas punktikohale sõitmist. Enne Nove Mesto võistlust, polnud selleni küündinud veel ükski eestlane. Samas puudub ka Talihärmal endal selge ettekujutus, milleks on ta praegu võimeline. Konkurentidel on seljataga juba kaks täisprogrammiga MK-etappi, kuid eestlanna jaoks oli esilagu prioriteet kooli lõpetamine.

„Mul on hea meel, et kool sai läbi ning saan nüüd spordile keskenduda," sõnas Talihärm. „Tähtis on Euroopas kiiresti aklimatiseeruda ja pikast reisist taastuda. See kogemus pole mulle võõras."

25-aastasel Talihärmal on möödunud hooajast ette näidata Pyeongchangi olümpia sprindidistantsi 22. ja jälitussõidu 26. koht. MK-sarja sukeldumise eel sai ta vormi kontrollida paaril väiksemal võistlusel. Paraku oli neil mõlemal stardis vähe osalejaid ning seepärast ei näita need suurt midagi.

„Hooaja eel ei tea tavaliselt keegi, milline on tema seisund võrreldes konkurentidega. Olen praegu samas olukorras," märkis Talihärm. „Olen treeninud ja teinud kõik vajalikud ettevalmistused. Võistlused näitavad, millises seisus tegelikult olen. Ajavahe kindlasti mõjutab mind, kuid ma ei lase sellel ennast häirida ning olen valmis võistlema."

Pärast Nove Mesto võistlust tuleb Talihärm pühade ajaks koju ning jätkab järgmisteks võistlusteks valmistumist. „Hooaeg on veel pikk, proovin teha tarku valikuid," sõnas ta ning lisas, et treenerina usaldab ta tänavusest hooajast koondise etteotsa asunud Indrek Tobrelutsu.