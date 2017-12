Talihärm jälitussõidus punktikohale ei jõudnud, võit läks Dahlmeierile

Sprindis 59. koha saanud Talihärm tegi nelja tiiru peale kokku viis möödalasku ning tõusis 54.-ks, kaotades võitnud sakslannale Laura Dahlmeierile lõpuks viis minutit ja kaks kümnendikku.

Dahlmeierile kaotas 14 sekundit teise koha saanud Anastassia Kuzmina, kolmas oli Lisa Vittozzi.

