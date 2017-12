Talihärm jäi napilt punktideta, jälitussõitu pääses ka Tomingas

Laskesuusatamise MK-etapil Austrias Hochfilzenis võitis naiste 7,5 km sprindi täpselt lasknud valgevenelanna Darja Domračeva.

Teise koha sai Anastassia Kuzmina (Slovakkia), kes kaotas võitjale ühe trahvi juures 22 sekundiga. Kolmanda poodiumikoha hõivas itaallanna Dorothea Wierer (+36,6; 1 trahv).

Eestlannade parimana oli 45. (+2.05,6) Johanna Talihärm, kes tegi suures lumesajus peetud võistlusel oma ainsa möödalasu püstitiiru viimasel lasul. Punktikohast jäi puudu vaid 5,7 sekundit.

Täpselt lasknud Tuuli Tomingas pääses samuti homsesse jälitussõitu, saades 57. koha (+2.38,0). Regina Oja oli 104 naise konkurentsis 95. (+4.28; 2).

"Tunned küll, et liigud aeglaselt, aga ei tea, kas see on aeglasemalt või kiiremini kui teised. Olud muutusid niivõrd palju vahetult enne starti," kirjeldas Talihärm raskeid tingimusi ERR-ile. Eestlanna lisas, et viimasel ringil ei olnud tal mingit tunnet, sest lumesajus ei näinudki eriti midagi. "Sõidad nagu vati sees," sõnas ta.

Talihärm kordas eestlannade tänavuse hooaja parimat tulemust, sest ka avaetapil Östersundis oli ta 15 km individuaalsõidus saanud 45. koha.