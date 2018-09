Suvebiatloni jälitussõidu meistritiitlid võitsid Beilmann ja Zahkna

Naiste võistlus pakkus äärmiselt põneva võistluse, kus võitja selgitati välja alles viimases lasketiirus. Eile sprindietapil võidutsenud Grete Gaim täna tiirudes vaid ühe eksimuse teinud Beilmanni (0+0+1+0) vastu ei saanud ja pidi vastu võtma hõbemedali (+0,33; 0+2+0+1). Pronksmedali sai kaela Regina Oja (+0,47; 0+0+1+1).

"Tänane võistlus oli üks huvitavamaid jälitussõite, mis ma Eesti meistrivõistlustel teinud olen. Liidrid vahetusid kogu aeg ja põnevust jagus viimase tiiruni kõikide medalite peale," jagas Beilmann vahetuid emotsioone.

Kui eilse võistluse rikkus Beilmanni jaoks kukkumine viimasel ringil, siis täna on sportlane kahtlemata sooritusega rahul: .Eilne kukkumine ajas mind heas mõttes sportlikku viha täis ja läksingi täna rajale selle mõttega, et võtan, mida võtta annab. Mul on hea meel, et laskmine õnnestus,” rääkis Beilmann, kelle sõnul on suvised võistlused eelkõige head selleks, et saada tagasisidet ettevalmistusele. "Suvine pool on nüüd otsa saanud. nüüd hakkame valmistuma talveks, treeningud muutuvad. Siiani näitavad märgid, et ettevalmistus on sujunud nii nagu peab. Nüüd on tähtis arutada koos treeneriga läbi need kohad, mis vajaksid veel lihvimist."

Nii nagu naiste arvestuses, vahetasid ka mehed poodiumil kohad. Eile hõbemedalile tulnud Zahkna sai täna kaela kuldmedali (35.54; 0+0+1+2), Martin Remmelg aga pidi leppima hõbedaga (+1.26; 2+1+2+3). Poodiumi kolmanda astme hõivas täna Kauri Kõiv (+1.45, 0+1+0+1).