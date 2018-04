Soome treenerist loobutakse, jäme ots läheb eestlaste kätte

Pärast distantsisõidu Eesti meistrivõistlusi peetud Eesti laskesuusatamise föderatsiooni juhatuse koosolekul otsustati, et kahel viimasel hooajal koondislaste suusakiiruse eest vastutanud soomlase Ilkka Luttuneniga enam koostööd ei jätkata. Laskmistreener Indrek Tobrelutusule tehakse ettepanek asuda peatreeneri kohale ning ta peab ise valima, keda soovib endale abiliseks. „Otsustasime, et välistreenerit me ei otsi, vaatame ringi oma inimeste hulgas,” sõnas Nigol ja kinnitas, et tegemist ei ole rahast tingitud valikuga.

Tobreluts tunnistas, et motivatsioon ja tahe laskesuusatamises jätkata on temas olemas, kuid millisel kujul, seda ei soovinud ta veel ütelda. „Minu jätkamisest on olnud juttu, kuid ametlikku ettepanekut pole veel tehtud,” sõnas ta. „Arvan, et me ei pea ruttama ja kiirustades midagi välja ütlema. Aprilli lõpus saab paika alaliidu uus juhatus, meie praegused lepingud kestavad 30. aprillini. Pärast seda saab plaanidest avalikult rääkida.”