Silmakirjalik? Norra lajatas jälle dopinguteemadel

Nimelt kandis Loginov ajavahemikus 25. november 2014 kuni 25. november 2016 võistluskeeldu dopingu tarvitamise tõttu. 26-aastane venelane põrus dopingukontrollis EPO-ga.

Norra meedias tõmmati võistluse järel taas üles teema, et endised dopingupatused ei tohiks tegelikult enam üldse võistelda.

“Raske on näha, et dopinguga vahele jäänud sportlased on taas teistega konkureerimas,“ kurtis NRK vahendusel võidumehe vend Tarjei Bö.

“Nii kaua kuni ta on stardis, siis meil tuleb sellega leppida. Ma annan endast parima, et olla temast ikkagi ees,“ sõnas Nove Mesto võidumees.

“Pangaröövlid võivad ka välja saada ning elavad kõik teistega koos edasi. Peame sellega leppima,“ sõnas endiste dopingupatuste kohta Vetle Sjaastad Christiansen.

Loginov ise ütles NRK-le, et tema vastu esitatud süüdistused ei vasta tõele.

Kui Norra meedia leiab laialdaselt, et korra dopinguga patustanud Venemaa sportlased ei tohiks enam kunagi koos puhaste atleetidega võistelda, siis samas kipuvad nad unustama, et dopingu tarvitamise tõttu on karistada saanud nende suured suusasangarid Therese Johaug ja Martin Johnsrud Sundby. Nende enda mõtteviisi kohaselt ei tohiks niimoodi murdmaasuusatamise MK-sarjas kaasa lüüa ka Johaug ja Sundby.