Homme algavad Austrias Hochfilzenis laskesuusatamise maailmameistrivõistlused. Avaalana on kavas segateatevõistlus, kus Eesti koondis läheb starti koosseisus Kadri Lehtla, Johanna Talihärm, Rene Zahkna ja Kauri Kõiv.

"Segateadet sõidavad Kadri (Lehtla), Johanna (Talihärm), Rene (Zahkna) ja Kauri (Kõiv). Hetkel pole küll veel selge, millises järjestuses nad stardivad," sõnas koondise treener Indrek Tobreluts Delfile ja Eesti Päevalehele.

Tänavusel hooajal tervisehädadega võidelnud Kalev Ermits jääb segateatest eemale, kuid peaks rajale minema laupäeval 10 km distantsil. "Ta jõuab täna õhtul võistluspaika ja valmistub laupäevaseks sprindivõistluseks. Seda, millises seisus ta täpselt on, ei tea me isegi. Loodame parimat. Ega ta niisama siia kohale ei tule, ju on ta valmis," sõnas Tobreluts Ermitsa kohta.

Lisaks teatesõidus osalevatele sportlastele ja Ermitsale kuuluvad Eesti MM-koondisse Roland Lessing, Martin Remmelg, Kristel Viigipuu ja Meril Beilmann.