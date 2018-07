Saksa laskesuusasõbrad said hea uudise

Pyeongchangi olümpial laskesuusatamises kaks kulda võitnud sakslanna Laura Dahlmeier teatas, et ei kavatse veel 24-aastaselt karjääri lõpetada.

Lõppenud hooaja järel spekuleeriti tugevalt, et motivatsioonipuuduse üle kurtnud Dahlmeier võib lemmikalaga lõpparve teha, ent nüüd tunnistas neiu, et on uueks hooajaks täie hooga valmistuma hakanud.

"Minu sees põleb taas tuli," sõnas ta Saksa väljaandlee Münchner Merkur. "Vajadus ja tahe treenida on tagasi tulnud. Olen hetkel väga motiveeritud."

Dahlmeier võitis Pyeongchangi olümpialt kuldmedali nii sprindis kui jälitussõidus ning lisas sellele pronksi 15 km distantsilt. Lisaks sellele on tal MM-idelt kirjas koguni 13 medalit, neist seitse kuldset.