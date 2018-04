Saksa ajaleht: IBU president kasutas Venemaa eliitprostituutide teenuseid

Anders Besseberg Foto: Lee Jin-man, AP/Scanpix

Rahvusvahelise Laskesuusatamise Föderatsiooni (IBU) ümber puhkenud suures altkäemaksuskandaalis on uurimise all 12 inimest. Saksamaa ajalehe Bild andmetel on IBU president Anders Besseberg saanud venelastelt mitmeid hüvesid, kasutades näiteks ka eliitprostituutide teenuseid.