Rootsi laskesuusatajaid tabas tiitlivõistluse eel ebameeldiv üllatus. Peatreener: see on skandaal

Rootsi koondise peatreener Wolfgang Pichler rääkiski nüüd Rootsi meediale, et asjad on ikka väga pahasti ning kivi visati lennufirma SAS-i kapsaaeda. Kui sportlased on juba võistluspaigas, siis nende suusad, relvad ning kogu muu võistlusvarustus ootab endiselt Stockholmis.

„Meil ei ole midagi. Meil ei ole suuski, relvi ega ka laskemoona. See on skandaal,“ teatas ta ajalehele Expressen.

„Olen praegu tõsiselt vihane. Kas läksime lihtsalt Minskisse puhkama? Need on väga tähtsad võistlused. Võõrustame märtsis ise MM-i. Vajame selle eel hädasti võistlusi. SAS peaks enda käest küsima, kas nad niimoodi tahavadki Rootsi koondisega käituda.“

SAS-i sõnul tekkis pagasiga viivitus hilinenud lennu pärast ning praegu otsitakse juba uusi lahendusi, kuidas kõik asjad Minskisse jõuksid. Esialgu pidi kogu karavan liikuma läbi Riia, kuid uut teekonda ei ole veel täpselt paika pandud.