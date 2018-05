Rootsi laskesuusataja kaotas Eestis võidetud kolm kuldmedalit ära

Rootsi laskesuusataja Elvira Karin Öberg jäi ilma kolmest kuldmedalist, mille ta märtsis Otepääl juunioride MM-il võitis.

19-aastane Öberg jättis medalid koos kotiga kodulinna Pitea parkimisplatsile ning avastas selle kadumise kolmapäeva hommikul. Ta oli need kaasa toonud Sollefteast, kust ta teisipäeva õhtul kodulinna saabus.

"Medalid on mulle väga kallid. Kardan, et keegi viskas need lihtsalt prügikasti!" rääkis Öberg ajalehele Aftonbladet. "Olen enda peale nii vihane! See on väga veider juhtum. Kui sa kaotad telefoni, võid endale uue osta, aga sa ei saa taastada medaleid."

Öberg kavatseb koti kadumisest teavitada ka politseid. Ta on kuulutused üles pannud juba kohalikku ajalehte, Instagrami ja Facebooki.

Elvira Karin on Pyeongchangi olümpial üllatuslikult kulla ja hõbeda võitnud Hanna Öbergi noorem õde.