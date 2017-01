Tänase meeste 12,5 km jälitussõiduga sai joone alla Itaalias Martellis toimunud laskesuusatamise IBU karikasarja neljas etapp.

Kui eilses sprindis said Rene Zahkna ja Johan Talihärm vastavalt 13. ja 20. koha, siis täna parandas Zahkna oma kohta kahe positsiooni võrra. 11. koht tähistab ühtlasi tema IBU sarja kõigi aegade kõrgeimat kohta.

Võidu kindlustas endale täna venelane Aleksander Loginov ajaga 37.13,8 (4 trahvi). Zahkna eksis lasketiirudes kokku kolmel korral ning kaotas võitjale 2.56,8. Laskekiiruselt oli Zahkna täna taas tipus, püstitades teise tiiru kiireima laskeaja, saades kõik viis märki maha 26 sekundiga. Talihärmale kuulus täna 38. koht (+6.08,4; 9 trahvi).

Zahkna jäi Martelli võistlustega rahule ja kinnitas, et eesmärk oligi sõita varasem kõrgeim ehk 19. koht kindlasti üle.

“Enne eilset oli mul eesmärk teha elu parim sõit ära ja parandada varasemat 19. kohta. Eilsed tuuleolud olid tunduvalt keerulisemad kui täna ja oli korralik loterii olenevalt, mis hetkel tiiru sattusid. Lootsin lasta 0+0, aga teises tiirus läks nii, et tuli kolm ja matsin korraks elu parima sõidu mõtte maha, aga läks hästi. Positiivne on see, et jõudsin sõita ning varem ei ole mul seda olnud, et viimasel ringil veel nii palju varu on, et sõiduga kohta parandan,” rääkis Zahkna oma eilsest võistlusest.

Tänase kohta sõnas Zahkna, et kuna laskeolud olid palju paremad kui eile, tegi see ka konkurentsi tihedamaks. “Olen rahul nende startidega, mis siin said tehtud ja eriti hea meel on mul, et sõiduvorm on selgelt parem kui detsembris,” sõnas Zahkna.

Järgmisel nädalal liitub Zahkna MK-sarja koondisega Ruhpoldingis, kus esimese võistlusena on kolmapäeval kavas meeste teatesõit. Eesti koondist esindavad teatesõidus Zahkna, Kalev Ermits, Roland Lessing ja Kauri Kõiv. Neljapäevases naiste teatevõistluses esindavad Eestit Kadri Lehtla, Grete Gaim, Kristel Viigipuu ja Tuuli Tomingas.