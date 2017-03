Otepää IBU karikasarja teisel päeval oli naiste 7,5 km sprindis võidukas venelane Anastasia Zagoruiko ajaga 22.09,7 (0+1). Teise koha saavutas austerlane Julia Schwaiger (+5,8; 0+0) ning kolmanda samuti Venemaalt pärit Anna Nikulina (+7,0; 0+0). Regina Oja parima eestlasena viimasena punktikohal.

"Sõit läks täna hästi, laskmine polnud just kõige parem,”sõnas Zagoruiko. Venelanna jõudis viimasesse tiiru teisel positsioonil, kuid eksis seal ühe lasuga ning pidi läbima trahviringi. Hoolimata sellest, et viimast ringi alustades kaotas ta liidrile ja lõppkokkuvõttes teise koha saavutanud Schwaigerile 18,3 sekundit, edestas ta austerlannat finišis 5,8 sekundiga.

“Viimasel ringil võtsin kogu jõu kokku ning see esikoha tõigi,” sõnas laskesuusataja võistluse järel. "Ilm on täna väga hea, ka rada ja lasketiir on hästi ettevalmistatud."

Parim eestlanna Regina Oja (+2.07,7; 1+0) sai 40. koha ning jäi oma esitusega igati rahule. “Võistlustunne oli kindlasti parem kui eile,” rääkis Oja. “Muidugi jääb lamadestiirus tehtud eksimus kripeldama, kuid kokkuvõttes jään rahule."

Oja sõnul on Otepääl alati hea võistelda. “Paljudele paneb see lisapinge peale, aga mul võtab koduradadel võistlemine seda just maha,” sõnas laskesuusataja enesekindlalt.

Kell 13.00 antakse start meeste 10 km sprindile. Eestlastest on võistlustules Johan Talihärm, Tarvi Sikk, Robert Heldna, Hans Kristen Rootalu ja Jüri Uha.

Tulemused