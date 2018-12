Regina Oja jälitussõidu eel: loodan lasketiirus rahu säilitada

"Lõpp oligi selline, et eks ma andsin endast kõik – seal polnud enam midagi tagasi hoida. See rada on ka suuresti selline, et seal viimase vaheajapunkti kandis on see finiš ja kuna ta on nii palju allamäge, siis seal lõpus laskumise peal ei jõua sa suurt midagi enam ära teha ja ega ma arvestasingi nii," kommenteeris Oja laupäevase sprindi head lõppu ERR Spordile.

"Selles suhtes tuleb säilitada rahu ja keskenduda enda tegevusele. Need tiirud on ennekõike tähtsad ja ma olen nende viimaste võistlustega eriti aru saanud, kui suure kaaluga need trahvid on – kas siis see trahviminut või trahviring. Seda ma ei tee rajal mitte mingit moodi tagasi. Tuleb lihtsalt säilitada rahu ja need lasud lõpuni teha. Ka see viies lask on sama tähtis kui esimene," rõhus Oja jälitussõidu eel täpse laskmise olulisusele.